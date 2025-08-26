Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
E' rottura sul San Carlo, nessun accordo sul soprintendente
26 ago 2025
26 ago 2025
E' rottura sul San Carlo, nessun accordo sul soprintendente

Governo e Regione ribadiscono Macciardi ma sindaco in disaccordo

Governo e Regione ribadiscono Macciardi ma sindaco in disaccordo

Governo e Regione ribadiscono Macciardi ma sindaco in disaccordo

È rottura nel Cdi del teatro San Carlo di Napoli. Oggi la riunione ha avuto all'ordine del giorno le comunicazioni del presidente e le determinazioni relative al decreto ministeriale del 5 agosto con cui è stato nominato soprintendente Fulvio Adamo Macciardi. Le parti sarebbero rimaste sulle proprie posizioni e i tre consiglieri, espressione del Governo e Regione Campania, avrebbero messo sul tavolo la nomina di Macciardi, ribadendo il voto del 4 agosto nella riunione sconvocata dal sindaco e presidente Fondazione Teatro di San Carlo, Manfredi. Su questo aspetto si fonda il ricorso al Tribunale civile che domani si esprimerà.

