E' rottura sul San Carlo, nessun accordo sul soprintendente

È rottura nel Cdi del teatro San Carlo di Napoli. Oggi la riunione ha avuto all'ordine del giorno le comunicazioni del presidente e le determinazioni relative al decreto ministeriale del 5 agosto con cui è stato nominato soprintendente Fulvio Adamo Macciardi. Le parti sarebbero rimaste sulle proprie posizioni e i tre consiglieri, espressione del Governo e Regione Campania, avrebbero messo sul tavolo la nomina di Macciardi, ribadendo il voto del 4 agosto nella riunione sconvocata dal sindaco e presidente Fondazione Teatro di San Carlo, Manfredi. Su questo aspetto si fonda il ricorso al Tribunale civile che domani si esprimerà.