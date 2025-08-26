E' rottura sul San Carlo, nessun accordo sul soprintendente

È rottura nel Cdi del teatro San Carlo di Napoli. Oggi la riunione ha avuto all'ordine del giorno le comunicazioni del presidente e le determinazioni relative al decreto ministeriale del 5 agosto con cui è stato nominato soprintendente Fulvio Adamo Macciardi. Le parti sarebbero rimaste sulle proprie posizioni e i tre consiglieri, espressione del Governo e Regione Campania, avrebbero messo sul tavolo la nomina di Macciardi, ribadendo il voto del 4 agosto nella riunione sconvocata dal sindaco e presidente Fondazione Teatro di San Carlo, Manfredi. Su questo aspetto si fonda il ricorso al Tribunale civile che domani si esprimerà.
Ultima oraE' rottura sul San Carlo, nessun accordo sul soprintendente