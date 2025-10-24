Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti MattarellaMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreFurto LouvreSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraÈ Pistoia la Capitale italiana del libro 2026
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026

È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026

L'annuncio del ministro Giuli nella cerimonia di proclamazione

L'annuncio del ministro Giuli nella cerimonia di proclamazione

L'annuncio del ministro Giuli nella cerimonia di proclamazione

È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano per la proclamazione. Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza).

Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all'unanimità ha per titolo: "Pistoia: l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro". Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Libri