Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio BeneventoSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraE' morto Renato Casaro, sue locandine storia cinema mondiale
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. E' morto Renato Casaro, sue locandine storia cinema mondiale

E' morto Renato Casaro, sue locandine storia cinema mondiale

Cartellonista amato da Besson, Leone, Tarantino, Coppola

Cartellonista amato da Besson, Leone, Tarantino, Coppola

Cartellonista amato da Besson, Leone, Tarantino, Coppola

E' morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, il più noto illustratore italiano di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale e influente cartellonista per il grande schermo. Casaro era ricoverato da alcuni giorni per una broncopolmonite all'ospedale di Treviso dove è morto nella notte. Le sue locandine hanno fatto la storia del cinema con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Quantin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri collaborando con le più prestigiose major di produzione di Hollywood.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cinema