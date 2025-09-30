E' morto Renato Casaro, sue locandine storia cinema mondiale

E' morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, il più noto illustratore italiano di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale e influente cartellonista per il grande schermo. Casaro era ricoverato da alcuni giorni per una broncopolmonite all'ospedale di Treviso dove è morto nella notte. Le sue locandine hanno fatto la storia del cinema con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Quantin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri collaborando con le più prestigiose major di produzione di Hollywood.