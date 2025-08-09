Sabato 9 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
9 ago 2025
È morto Ludovico Peregrini, lo storico 'Signor No'

82 anni, "la sua gioia aver tenuto compagnia alla gente"

È morto Ludovico Peregrini, lo storico 'Signor No' di Rischiatutto. "Si è spento all'età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari", annunciano all'ANSA la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna. Era nato a Como il 27 giugno 1943.

"A tutti noto come il 'Signor No' - sottolinea la famiglia - è rimasto fino all'ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente".

