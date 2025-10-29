È morto James Senese

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
29 ott 2025
L'addio di Avitabile, non bastano parole per dolore così grande

È morto all'età di 80 anni James Senese, sassofonista fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, storico componente della band di Pino Daniele. Era stato ricoverato a fine settembre all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare.

Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social, Enzo Avitabile, amico di una vita: "Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre".

