Ostacolo alla pace

Ostacolo alla pace
E' morto Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio
6 set 2025
Aveva 94 anni. In questi giorni si svolge la 51/esima edizione

E' morto Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio che è arrivato alla 51/a edizione e si svolge in questi giorni a Villa d'Este. Ambrosetti aveva 94 anni. Era nato a Varese il 25 giugno 1931 ed è stato il fondatore a Milano di uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia, lo Studio Ambrosetti. Nel 1974 nasce l'idea del Forum. Nel 1975 la prima edizione.

La nascita del Forum "fu originata da un'intuizione in una serata fredda e nebbiosa di novembre. Avevamo avviato, primi in Italia, il servizio AP (Aggiornamento Permanente) in tutte le principali regioni, destinato ai massimi responsabili aziendali. Tornavo in treno con Umberto Colombo, che aveva condotto in Veneto una sessione sullo scenario tecnologico", racconta lo stesso Ambrosetti nella pagina delle storie e testimonianze degli alunni dell'università Cattolica.

"Era l'epoca del terrorismo, delle brigate rosse, dell'inflazione a due cifre, della crisi petrolifera. A un certo punto gli chiesi se riteneva logico che trattassimo lo scenario economico, socio-politico e tecnologico in tre sessioni separate, mentre invece sono fortemente interdipendenti. Colombo condivise le mie perplessità e fu così che nacque il Forum di Villa d'Este, con durata di tre giorni dedicati ai rispettivi temi", racconta ancora nelle pagine Ambrosetti.

