E' morto a 92 anni il compositore russo Rodion Shchedrin

Il compositore russo Rodion Shchedrin è morto all'età di 92 anni, secondo quanto annuncia il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. "Rodion Shchedrin, il più grande genio del nostro tempo e un'icona del mondo della musica classica, si è spento ieri sera", scrive il Teatro in una nota citata dall'agenzia Tass.

"Le sue opere, balletti e composizioni sinfoniche sono state eseguite con grande successo su tutti i più grandi palcoscenici del mondo per decenni", scrive in una nota il Teatro Bolshoy di Mosca, citato da Interfax, dando anch'esso la notizia della morte del compositore.

Shchedrin, nato nel 1932 a Mosca, era stato insignito del titolo di Artista del Popolo durante l'Unione Sovietica e dell'Ordine al merito della Madrepatria. E' autore di sette opere, cinque balletti, tre sinfonie e 14 concerti, oltre che di colonne sonore per il cinema. Tra i balletti figurano Il cavallino gobbo e Anna Karenina. E' anche autore dell'opera Lolita, dal romanzo di Nabokov.

Shchedrin era sposato con la ballerina Maya Plisetskaya, morta nel 2015.