E' morta Claudia Cardinale

L'attrice aveva 87 anni

L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni nella regione parigina: lo dice l'agente all'Afp. Si è spenta mentre le erano accanto i figli a Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno.

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claudia Cardinale è una delle attrici più celebri del cinema italiano: ha vinto tre David di Donatello e i tre Nastri d'argento, oltre al Leone d'oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch'esso alla carriera, del 1997.

Tra i suoi film più celebri, accanto al protagonista Marcello Mastroianni, Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valrio Zurlini, 8 1/2 (1963) di Federico Fellini e soprattutto Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, La pelle (1981) di Liliana Cavani. E' stata anche Paolina Bonaparte in Austerlitz, e Claretta Petacci in Claretta di Pasquale Squitieri. Viveva da tempo in Francia.

