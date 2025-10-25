Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraÈ morta a 93 anni la regina madre di Thailandia Sirikit
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. È morta a 93 anni la regina madre di Thailandia Sirikit

È morta a 93 anni la regina madre di Thailandia Sirikit

Era ricoverata dal 2019 per 'numerose malattie'

Era ricoverata dal 2019 per 'numerose malattie'

Era ricoverata dal 2019 per 'numerose malattie'

L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota.

"Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì - si legge - ed è morta alle 21:21 nell'ospedale Chulalongkorn a 93 anni". La regina madre era ricoverata dal 2019 in seguito a "numerose malattie", compresa un'infezione del sangue riscontrata questo mese.

Negli anni '60 incontrò presidenti e star americane, compreso Elvis Presley. La sua immagine, inoltre, è stata più volte sulle copertine delle riviste in Occidente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata