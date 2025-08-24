Domenica 24 Agosto 2025
Raffaele Marmo
24 ago 2025
Durigon, verso stop aumento requisiti pensione nella manovra

"Ho già parlato con il ministro Giorgetti incontrando la sua disponibilità a inserire il provvedimento all'interno della legge di bilancio". Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in una intervista a Sussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini a proposito del congelamento del requisito dell'età per la pensione che, altrimenti, aumenterebbe dal 2027.

Per il sottosegretario in materia previdenziale è anche "fondamentale" il cosiddetto bonus Giorgetti, "una misura - sottolinea - che rafforza la libertà del lavoratore, che si tratti di restare al suo posto o di poter andare prima in pensione".

