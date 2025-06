Duplice omicidio a Bologna: coppia trovata morta in casa, indaga la Polizia

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato sgozzato, mentre l'altro, 50 anni, nato a Bologna, è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all'addome. È successo in una casa di Piazza dell'Unità, quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. La Polizia è intervenuta sul posto attorno alle 8 e sta indagando per ricostruire i contorni della vicenda.