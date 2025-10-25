Due morti negli attacchi in Ucraina, 8 i feriti a Kiev

Attacchi russi con droni e missili hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite più di una dozzina in diverse regioni dell'Ucraina, secondo le autorità locali. A Dnipropetrovsk, il capo dell'amministrazione militare regionale, Vladyslav Gaivanenko, ha affermato su Telegram che due persone sono state uccise e altre sette ferite in attacchi con missili e droni. Mosca ha anche preso di mira la capitale Kiev con attacchi notturni, danneggiando edifici e case in diversi quartieri e ferendo almeno otto persone, secondo il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. (ANSA-AFP).