Due giovani accoltellati in centro a Milano,uno gravissimo

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari.

Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all'orecchio, portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

L'altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verdi al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani.

