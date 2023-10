Due espulsioni, rischio per la sicurezza nazionale

Il Viminale rende noto che sono stati espulsi un cittadino tunisino e un cittadino kosovaro, entrambi ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale in quanto "fortemente radicalizzati". Con questi provvedimenti, il numero di espulsioni adottate nel 2023 nei confronti di cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale sale a 56. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che il primo espulso è un 42enne cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, emerso all'attenzione degli inquirenti durante un periodo di detenzione nel carcere di Piacenza, dove è stata trovata la foto di un uomo armato di mitra con alle spalle la bandiera dell'Isis. L'uomo, inoltre, aveva assunto un ruolo da leader nei confronti degli altri detenuti. Dopo essere stato scarcerato nel 2020, è stato più volte destinatario di provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti. Il 26 settembre 2023 è stato rintracciato e associato al Cpr di Gradisca d'Isonzo (GO) e poi a quello di Caltanissetta, prima di essere rimpatriato in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Piacenza. Il secondo espulso è un cittadino kosovaro, emerso in seguito ad una attività investigativa avviata nel 2016 dalla Digos di Venezia su un gruppo di soggetti radicalizzati, che aveva portato all'arresto di tre cittadini kosovari. L'uomo era stato sottoposto a perquisizione in quanto risultato in contatto con i soggetti arrestati ed espulso dal territorio nazionale in esecuzione del provvedimento emesso dal Prefetto di Venezia per motivi di sicurezza nazionale. Il 14 ottobre 2023 è stato rintracciato in provincia di Trieste, tratto in arresto per il reato di violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale, accompagnato presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo (GO) e poi rimpatriato.