Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaDiane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraDue donne uscite dalla Messa travolte da auto, una grave
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Due donne uscite dalla Messa travolte da auto, una grave

Due donne uscite dalla Messa travolte da auto, una grave

Sul piazzale della Basilica di Monte Berico, a Vicenza

Sul piazzale della Basilica di Monte Berico, a Vicenza

Sul piazzale della Basilica di Monte Berico, a Vicenza

Sono due, di cui una in gravi condizioni, i feriti di un incidente accaduto intorno alle 8 del mattino sul piazzale della Basilica di Monte Berico a Vicenza, luogo sacro del capoluogo berico frequentato da centinaia di fedeli e turisti soprattutto di domenica. Due donne appena uscite dalla Messa sono state travolte da un'auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo della sua Volvo, che ha sterzato improvvisamente schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate. Sul posto ha operato la polizia locale per i rilievi del sinistro. A riportare le conseguenze più gravi una 80enne trasportata in ospedale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata