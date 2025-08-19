Martedì 19 Agosto 2025

BEPPE BONI
Ultima oraDue detenuti evadono dal carcere di Napoli-Poggioreale
19 ago 2025
Due detenuti evadono dal carcere di Napoli-Poggioreale

Due detenuti stranieri sono evasi stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale. Si tratta di un algerino e di un siriano, inseriti del circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea. Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell'ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi. Secondo le prime informazioni sarebbero scappati dopo avere praticato un foro.

