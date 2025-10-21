Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
Due condanne a 24 anni per l'uccisione di Minguzzi a Istanbul

I giudici hanno ritenuto colpevoli di omicidio due 15enni

Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto a febbraio in seguito a un accoltellamento nella città turca. Secondo i media locali, i condannati, identificati come U.B. e B.B. di 15 anni, hanno ricevuto la massima pena prevista. Minguzzi è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva, dopo essere stato accoltellato da un 15enne mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy.

