Dubravka Šuica: il Piano Mattei italiano come modello per l'Europa nel Mediterraneo

"L'Italia ha fatto un ottimo lavoro con il Piano Mattei e quello che stiamo facendo è qualcosa di simile, ma a livello europeo". Lo afferma la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica in un'intervista all'ANSA in occasione del suo viaggio in Italia, prima visita ufficiale in un Paese membro dall'inizio del suo mandato.

"Ho scelto l'Italia perché penso che sia il Paese che ha più interesse nell'area del Mediterraneo" ed è "un Paese molto importante in questa regione", ha sottolineato. "Vogliamo essere presenti nel Mediterraneo" e "faremo del nostro meglio per farlo. E il Piano Mattei in Italia è in effetti il miglior esempio di quello che noi come Europa faremo attraverso il nostro Global Gateway".