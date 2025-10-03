Venerdì 3 Ottobre 2025

Droni sospetti, chiuso l'aeroporto tedesco di Monaco

A causa di diversi avvistamenti di droni, nella tarda serata di ieri le operazioni di volo all'aeroporto di Monaco di Baviera sono state limitate e in seguito sospese del tutto. Lo comunica lo stesso scalo tedesco.

Le decisioni sono state prese dal Controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) a partire dalle 22:18. In conseguenza di ciò - viene specificato sul sito internet dell'Aeroporto di Monaco - 17 voli non sono riusciti a decollare, con conseguenze per quasi 3.000 passeggeri. Inoltre 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.

© Riproduzione riservata