Droni russi su Kharkiv, i morti sono 5

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
Ultima oraDroni russi su Kharkiv, i morti sono 5
18 ago 2025
'Cinque persone risultano disperse, i feriti sono 18'

E' salito a cinque morti e 18 feriti il bilancio dell'attacco con droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe sulla città di Kharkiv, nellUcraina orientale: lo ha reso noto il sindaco, Igor Terekhov, aggiungendo che tra le vittime c'è un ragazzo di 16 anni. Lo riporta Ukrainska Pravda. Da parte sua, il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, ha affermato che cinque persone risultano disperse. In precedenza, il sindaco aveva segnalato tre morti, tra cui "un bambino piccolo".

