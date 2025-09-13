Sabato 13 Settembre 2025

13 set 2025
Droni russi in Ucraina, jet Polonia-Nato in volo a confine

Chiuso per sicurezza l'aeroporto della città di Lublino

A causa della minaccia di attacchi con droni in Ucraina sono stati dispiegati aerei polacchi e alleati per proteggere lo spazio aereo polacco e l'aeroporto della città di Lublino, nella Polonia orientale, è stato chiuso, secondo quanto riferito dalle autorità polacche citate da Polsat News. Il comando operativo delle forze armate polacche ha dichiarato che gli aerei hanno partecipato a un'operazione vicino al confine con l'Ucraina "per garantire la sicurezza del nostro spazio aereo", tre giorni dopo che la Polonia ha abbattuto dei droni russi nel proprio spazio aereo con il sostegno degli aerei militari dei suoi alleati della Nato.

