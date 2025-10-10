Droni russi contro Zaporizhzhia, morto bambino di 7 anni

La Russia ha anche colpito la regione sud-orientale di Zaporizhzhia con almeno sette attacchi con droni, ferendo almeno tre persone, secondo Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale. Nell'attacco è morto un bambino di 7 anni. La Russia ha intensificato gli attacchi aerei contro gli impianti energetici e le reti ferroviarie ucraine nelle ultime settimane. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che Mosca stava cercando di "creare il caos" colpendo impianti energetici e ferrovie. L'Ucraina ha intensificato i propri attacchi con droni e missili sul territorio russo in risposta, una tattica che, secondo Zelensky, sta dando "risultati" e sta facendo aumentare i prezzi del carburante in Russia. (ANSA-AFP).