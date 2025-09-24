Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima oraDrone yemenita colpisce Eilat, almeno 15 feriti
24 set 2025
Drone yemenita colpisce Eilat, almeno 15 feriti

Idf, 'fatti dei tentativi di intercettazione'

Quindici persone rimaste sono rimaste ferite, e due di loro sono in gravi condizioni, dopo che un drone yemenita ha colpito la località turistica di Eilat, nel sud di Israele. Il bilancio è del capo dei soccorritori Magen David Adom, citato da Haaretz. Le forze armate israeliane spiegano che sono stati fatti tentativi di intercettazione e che le squadre di ricerca e soccorso stanno operando nell'area in cui è stata ricevuta la segnalazione relativa all'impatto.

