Drone yemenita colpisce Eilat, almeno 15 feriti

Quindici persone rimaste sono rimaste ferite, e due di loro sono in gravi condizioni, dopo che un drone yemenita ha colpito la località turistica di Eilat, nel sud di Israele. Il bilancio è del capo dei soccorritori Magen David Adom, citato da Haaretz. Le forze armate israeliane spiegano che sono stati fatti tentativi di intercettazione e che le squadre di ricerca e soccorso stanno operando nell'area in cui è stata ricevuta la segnalazione relativa all'impatto.