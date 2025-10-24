Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Conte studia da leader di sinistra
Drone ucraino su un palazzo residenziale, cinque feriti

A Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca

E' di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass, precisando che quattro feriti sono stati ricoverati in ospedale. "Circa due ore fa, un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale sul viale Kosmonavtov a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14/o piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. I servizi di emergenza stanno operando sul posto.

