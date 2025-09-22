Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Drone ucraino in Crimea uccide tre persone e ne ferisce 16

Danneggiate anche una scuola e l'infermeria

Tre persone sono state uccise e 16 ferite in Crimea, penisola ucraina meridionale annessa da Mosca, in un attacco di un drone ucraino. "Tre persone sono state uccise e sedici ferite a seguito di un attacco di un drone nella zona della città di Foros", ha scritto Sergei Aksyonov su Telegram, aggiungendo che l'infermeria e una scuola sono stati danneggiati nell'attacco alla località costiera.

Il Ministero della Difesa russo aveva precedentemente segnalato due morti e 15 feriti in quello che ha definito "un deliberato attacco terroristico contro obiettivi civili".

La Crimea, conquistata nel 2014, è una delle cinque regioni ucraine che Mosca sta cercando di annettere.

