Drone ucraino in Crimea uccide tre persone e ne ferisce 16

Tre persone sono state uccise e 16 ferite in Crimea, penisola ucraina meridionale annessa da Mosca, in un attacco di un drone ucraino. "Tre persone sono state uccise e sedici ferite a seguito di un attacco di un drone nella zona della città di Foros", ha scritto Sergei Aksyonov su Telegram, aggiungendo che l'infermeria e una scuola sono stati danneggiati nell'attacco alla località costiera.

Il Ministero della Difesa russo aveva precedentemente segnalato due morti e 15 feriti in quello che ha definito "un deliberato attacco terroristico contro obiettivi civili".

La Crimea, conquistata nel 2014, è una delle cinque regioni ucraine che Mosca sta cercando di annettere.