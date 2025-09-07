Venerdì 5 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Luna rossa eclissiItalvolley campioneDroni UcrainaSinner Us Open montepremiKate Middleton
Acquista il giornale
Ultima oraDrone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Drone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

Drone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

Fumo dal terminal passeggeri. Idf: 'Indagine su mancato allarme'

Fumo dal terminal passeggeri. Idf: 'Indagine su mancato allarme'

Fumo dal terminal passeggeri. Idf: 'Indagine su mancato allarme'

Una persona è rimasta leggermente ferita per l'impatto di un drone lanciato dagli Houthi sull'aeroporto di Eilat-Ramon, nel sud di Israele. Lo hanno riferito i servizi di emergenza israeliani del Magen David Adom citati dal Times of Israel.

Filmati rimbalzati sui social hanno mostrato del fumo vicino al terminal. Una persona è stata colpita da schegge o dall'esplosione, hanno riferito i soccorsi aggiungendo che un'altra persona è stata assistita per ansia acuta.

Secondo quanto riferito, il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell'aeroporto, a nord di Eilat. L'Idf sta indagando sul mancato allarme aereo per l'arrivo del drone mentre le autorità hanno chiuso per alcune lo spazio aereo dello scalo prima della ripresa completa delle operazioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata