Drone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

Una persona è rimasta leggermente ferita per l'impatto di un drone lanciato dagli Houthi sull'aeroporto di Eilat-Ramon, nel sud di Israele. Lo hanno riferito i servizi di emergenza israeliani del Magen David Adom citati dal Times of Israel.

Filmati rimbalzati sui social hanno mostrato del fumo vicino al terminal. Una persona è stata colpita da schegge o dall'esplosione, hanno riferito i soccorsi aggiungendo che un'altra persona è stata assistita per ansia acuta.

Secondo quanto riferito, il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell'aeroporto, a nord di Eilat. L'Idf sta indagando sul mancato allarme aereo per l'arrivo del drone mentre le autorità hanno chiuso per alcune lo spazio aereo dello scalo prima della ripresa completa delle operazioni.