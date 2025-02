Dreams (Sex Love) di Dag Johan Haugerud vince l'Orso d'oro a Berlino

Dreams (Sex Love), il Queer coming of age pieno di parole e letteratura del norvegese Dag Johan Haugerud è l'Orso d'oro per il miglior film della 75/ma edizione del Festival di Berlino, la prima con la direzione artistica di Tricia Tuttle, ex direttrice del London Film Festival che ha preso il posto dei co-direttori Carlo Chatrian e Mariëtte Rissenbeek. Il film era in corsa in una selezione di diciannove film, nessun italiano, giudicata da una giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore statunitense Todd Haynes.