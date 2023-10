Drake in vetta con "For All the Dogs" nella Hit Parade

Preceduto dalle anticipazioni sui social e dagli annunci durante i live del tour in Usa, For All the Dogs, l'atteso album di Drake, debutta direttamente in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti della settimana, mentre arriva nelle radio il brano Rich Baby Daddy (Feat. Sexyy Red & Sza). L'album - che ha la copertina disegnata dal figlio dell'artista, Adonis, precede La divina commedia di Tedua e fa scivolare sul terzo gradino del podio E poi siamo finiti nel vortice, il nuovo lavoro di Annalisa, che una settimana fa guidava la top ten. Quarta piazza per Geolier con Il coraggio dei bambini - Atto II, seguito da un'altra new entry: The Dark Side of the Moon Redux, la rilettura di Roger Waters del bestseller dei Pink Floyd, che domina anche la classifica dei vinili. Alle sue spalle ecco Ligabue con il nuovo album Dedicato a noi. Esordio in settima posizione per Tommaso Paradiso con Sensazione Stupenda, il lavoro della rinascita per il cantautore romano. Poi c'è Sirio con Lazza, il più longevo con 79 settimane in classifica, il producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale, 10, e Lovebars primo album in studio collaborativo di Coez e Frah Quintale. Tra i singoli, conquista la vetta Cadillac, il nuovo singolo di Boro in collaborazione con Artie 5ive, brano in questo momento al vertice della classifica singoli Spotify e Apple Music, virale su TikTok e nella top10 dei più ricercati su Shazam.