Draghi, 'Ue cambi le regole di bilancio, rischi transizione'

Quando il Nextgeneration Ue "terminerà", l'Europa non disporrà più di uno strumento comune sugli investimenti per la transizione ecologica e "la sola opzione" è quindi quella di "ridefinire la Ue, il suo quadro di regole di bilancio e, con un ulteriore allargamento sul tavolo, anche il suo processo decisionale". Lo afferma l'ex presidente del consiglio Mario Draghi alla Martin Feldstein Lecture di Cambridge (Massachusetts). Secondo Draghi il "serio rischio" è quello di non raggiungere gli obiettivi sul clima e "forse perdere la nostra base industriale ad aree (del mondo ndr) che si impongono meno limiti". Draghi, chiede di accelerare l'integrazione Ue non più con un metodo "tecnocratico" come nel caso della nascita dell'euro che "ha avuto successo" ma attraverso un "genuino processo politico dove l'obiettivo finale sia esplicito sin dall'inizio" e "sostenuto dai votanti nella forma di un cambio dei trattati europei". L'ex premier ha sottolineato come questa strada sia "fallita a metà degli anni '2000 (con il no' dei referendum in Francia e Olanda alla costituzione ndr) ma "ora c'è maggiore speranza".