Draghi, Trump sveglia brutale, Ue impari ad andare d'accordo

"La seconda" spinta al suo rapporto sulla competitività della Ue "è stata una sveglia molto più brutale, quella che ci ha dato Trump, le elezioni Usa hanno cambiato tutto". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini, ricordando che "all'inizio a settembre del 2023 parlavo ma nessuno aveva la sensazione che le cose non andassero bene. C'era una situazione di complessiva tranquillità, questo sia nell'industria, sia nella politica, sia negli stessi servizi burocratici di di Bruxelles". E "di fronte a quello che succede viene in mente che forse la prima cosa da fare è stringiamoci tutti insieme", gli Stati europei devono "imparare ad andare d'accordo".