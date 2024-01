Draghi, "L'UE ha un'economia indebolita, necessaria una road map"

Nell'incontro odierno con i Commissari Ue, secondo quanto riferito dai collaboratori dell'ex premier, Mario Draghi ha presentato una breve panoramica delle dinamiche che hanno determinato gli attuali scenari e prospettive per la competitività europea. Di fronte al progressivo indebolimento dell'economia europea, è necessario definire una roadmap ampia e dettagliata che identifichi chiaramente le priorità, le linee d'azione e le politiche da attuare nei vari settori, ha spiegato Draghi. Ha sottolineato che il suo rapporto si baserà su un'analisi accurata dei dati, ottenuti attraverso un processo il più aperto possibile. Nella breve introduzione al seminario dei commissari, organizzato a sud di Bruxelles, l'ex premier, incaricato da Ursula von der Leyen di redigere il rapporto sulla competitività, ha osservato che a partire dal 2016 si sono verificati una serie di eventi nuovi e significativi per l'Europa in diversi ambiti, come l'elezione di Donald Trump e l'emergere prepotente della transizione verde nell'agenda dei governi e delle organizzazioni, oltre all'avvento, più rapido del previsto, dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, ha notato Draghi, l'economia europea ha subito un progressivo indebolimento, perdendo slancio e cedendo centralità nelle catene di approvvigionamento, a vantaggio di altri paesi come gli Stati Uniti e la Cina. L'ex premier ha aggiunto che la guerra in Ucraina ha solo confermato le fragilità del Vecchio Continente, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di modello geopolitico. Da ciò deriva - in sostanza il ragionamento di Draghi - la necessità di definire una roadmap ampia e dettagliata che identifichi chiaramente le priorità, le linee d'azione e le politiche da attuare nei vari settori.