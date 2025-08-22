Venerdì 22 Agosto 2025

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
22 ago 2025
Draghi, 2025 l'anno in cui evapora illusione Ue di contare

Costretti a rassegnarci ai dazi e ad aumentare le spese militari

"Per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno sarà ricordato come l'anno, in cui questa illusione è evaporata". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini.

"Abbiamo dovuto rassegnarci - spiega - ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere - ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa".

