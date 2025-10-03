Dpfp, in manovra sarà potenziato bonus mamme lavoratrici

Sarà confermato e potenziato il bonus mamme lavoratrici. Lo anticipa il Documento programmatico di finanza pubblica. "Al fine di confermare il proprio supporto alla partecipazione e occupazione femminile, nonché alla crescita della natalità, è stata disposta un'integrazione di reddito mensile di 40 euro destinata alle lavoratrici madri nel 2025. Tale misura sarà confermata e potenziata", si legge nel documento.

Il bonus, destinato alle donne con reddito da lavoro complessivo fino a 40mila euro annui, è un contributo di 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato, destinato a lavoratrici con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo; lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.