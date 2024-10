Dopo Megalopolis tonfo al box office anche per Joker 2

Dopo Megalopolis di Francis Ford Coppola, un altro film d'autore, Joker Folie à Deux, ha fatto tonfo al box office. Il sequel di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga costato alla Warner Bros oltre 200 milioni di dollari, ne ha incassati appena 47 al debutto nelle sale, ben al di sotto delle proiezioni per il primo fine settimana. Quel che e' peggio per Joker 2 e' il verdetto degli spettatori: un sonoro D su Cinemascore, ancora meno del D+ ottenuto da Megalopolis. Altrettanto impietoso il verdetto dei critici: "E' una sfacchinata così cupa e spiacevole da rendere difficile capire perché sia stato realizzato o per chi", ha stigmatizzato il New York Times ricordando che il primo Joker aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia, rastrellato piu' di un miliardo worldwide e ottenuto 11 candidature agli Oscar tra cui per best picture e una statuetta per Phoenix come miglior attore. Il flop di Joker non e' l'ennesima prova di una crisi del cinema nelle sale: Deadpool & Wolverine, un altro film rated R derivato da un comic book, ha incassato 1,3 miliardi worldwide spodestando proprio il primo Joker. Stavolta "non e' un problema di mercato, e' un problema di sviluppo creativo", ha detto un esperto di marketing. Ha replicato Coppola, che a sua volta a fine settembre ha incassato appena quattro milioni di dollari per Megalopolis avendone spesi 140 di tasca sua: "Da quando ha fatto il meraviglioso Una Notte da Leoni, Phillips e' sempre stato un passo avanti rispetto al pubblico", ha scritto su Instagram l'85enne regista del Padrino e Apocalypse Now evocando la tesi del "genio incompreso" applicata, con false citazioni, alla campagna di marketing poi ritirata con cui Lionsgate aveva lanciato il suo ultimo progetto con Adam Driver protagonista. Il primo Joker, costato 55 milioni di dollari nel 2019, aveva incassato 90 milioni il primo fine settimana nelle sale. Il secondo e' stato girato in solo due location - l'Arkham Asylum, dove Arthur Fleck/Joker e' rinchiuso dopo aver ucciso sei persone e il tribunal dove e' sotto processo - ma i costi sono lievitati a causa dei generosi cachet delle sue star sotto i nuovi capi della produzione di Warner Michael De Luca e Pamela Abdy: 20 milioni a Phoenix e 12 milioni per Lady Gaga. A Joker 2, presentato come il primo a Venezia, potrebbe applicarsi ora la definizione con cui il Times ha salutato il tonfo di Megalopolis - "il flop del film d'autore" - ricordando altri colossali fallimenti al box office: nel 1963 il Cleopatra di Joseph Mankiewicz con Elizabeth Taylor porto' la 20th Century Fox vicino alla bancarotta senza mai riuscire a recuperare il budget record per l'epoca di 44 milioni di dollari. E poi Finalmente Arrivo' l'Amore di Peter Bogdanovich del 1975, I Cancelli del Cielo di Michael Cimino, Waterworld di Kevin Costner e, sempre di Costner, quest'anno, Horizon: An American Saga — Chapter One.