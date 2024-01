Dopo le feste crolla il costo dei biglietti aerei

Terminate le feste di Natale e di fine anno, i prezzi dei biglietti aerei sono letteralmente crollati in Italia, al punto che per una tratta nazionale si arriva a spendere in alcuni casi poco più di 30 euro, contro gli oltre 370 euro dello scorso dicembre. In alcuni casi un calo oltre il 90%. I dati arrivano oggi dal "Centro di formazione e ricerca sui consumi" guidato da Furio Truzzi, presidente Onorario di Assoutenti e da tempo impegnato nella battaglia contro il fenomeno del caro-voli. Chi il mese scorso si apprestava ad acquistare un volo di sola andata per trascorrere le feste di Natale in famiglia si ritrovava a spendere, partendo il 23 dicembre, un minimo di 379 euro per volare da Venezia a Cagliari, 358 euro da Bologna a Cagliari, 353 euro da Bologna a Palermo.