Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraDopo la ratifica del governo Israele scatta la tregua a Gaza
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Dopo la ratifica del governo Israele scatta la tregua a Gaza

Dopo la ratifica del governo Israele scatta la tregua a Gaza

L'Idf ha 24 ore per ritirarsi fino alla Linea Gialla

L'Idf ha 24 ore per ritirarsi fino alla Linea Gialla

L'Idf ha 24 ore per ritirarsi fino alla Linea Gialla

Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall'esecutivo di Gerusalemme. L'Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiGaza