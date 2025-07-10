Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraDopo aver superato la soglia minima del 35%. Domani si chiude
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Dopo aver superato la soglia minima del 35%. Domani si chiude

Dopo aver superato la soglia minima del 35%. Domani si chiude

Con le adesioni arrivate al 35,96% del capitale di Bps l'offerta di acquisto e scambio di Bper è di fatto...

Con le adesioni arrivate al 35,96% del capitale di Bps l'offerta di acquisto e scambio di Bper è di fatto...

Con le adesioni arrivate al 35,96% del capitale di Bps l'offerta di acquisto e scambio di Bper è di fatto...

Con le adesioni arrivate al 35,96% del capitale di Bps l'offerta di acquisto e scambio di Bper è di fatto andata a segno. La banca modenese ha infatti superato la soglia minima a cui era subordinato l'opas sulla Sondrio. Sopra il 35% l'offerta è valida, trattandosi della soglia irrinunciabile mentre quella del 50% + 1 azione è rinunciabile.

Domani si vedrà a che livello si concluderà l'operazione. Più salirà l'asticella più facile sarà accelerare sull'incorporazione della Popolare di Sondrio e sulle sinergie. Ma già ora, secondo quanto era riportato nel prospetto d'offerta, la banca modenese può esercitare un influenza dominante e garantirsi il controllo dell'assemblea ordinaria e quindi la maggioranza del consiglio di amministrazione dell'istituto valtellinese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa