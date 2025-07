Dopo 40 anni di prigione la Francia libera il libanese Abdallah

La Corte d'Appello di Parigi ha ordinato la liberazione del libanese Georges Abdallah, condannato nel 1987 per complicità nell'assassinio di diplomatici americani e israeliani. La liberazione, dopo più di quaranta anni nelle prigioni francesi, avverrà il 25 luglio, ha dichiarato una fonte giudiziaria al termine dell'udienza non pubblica presso il Palazzo di Giustizia di Parigi, in assenza di Georges Ibrahim Abdallah, detenuto nel carcere di Lannemezan (Hautes-Pyrénées). La liberazione è subordinata alla condizione che lasci il territorio francese e non vi compaia più.

"È una vittoria giudiziaria e allo stesso tempo uno scandalo politico che non sia uscito prima, a causa del comportamento degli Stati Uniti e di tutti i presidenti francesi che si sono succeduti", ha dichiarato il suo avvocato, Jean-Louis Chalanset, all'uscita dall'aula. Gli Stati Uniti, parte civile, si sono opposti con forza a tutte le richieste di rilascio di Georges Abdallah. Incarcerato in Francia dal 1984, l'ex leader di un piccolo gruppo di cristiani libanesi marxisti filo-palestinesi ha diritto alla liberazione da 25 anni, ma le sue circa dieci richieste di rilascio sono state respinte.

Il Libano si è detto "estremamente soddisfatto" per la decisione. "Attendevamo questo momento da molto tempo. Avrebbe potuto essere rilasciato diversi anni fa", ha detto l'incaricato d'affari, aggiungendo che "lo Stato libanese sta prendendo tutte le misure necessarie per organizzare il suo rientro in Libano in coordinamento con le autorità francesi". Il rientro in Libano, dove Abdallah è ''benvenuto'', è previsto per la prossima settimana, ha precisato.