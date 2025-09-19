Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
19 set 2025
Donzelli, Salis? In democrazia deve potersi esprimere

"Orban è stato eletto dal suo popolo e rappresenta il suo popolo. La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido - perché sono contrario a chi difende le occupazioni delle case - ma in democrazia anche le opinioni molto diverse dalle mie devono avere massima possibilità di potersi esprimere. Poi queste feste ne sono la prova, ci confrontiamo con chiunque". Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fdi, risponde ad una domanda a margine di Fenix sulla decisione di Orban di designare gli "AntiFa" come un'organizzazione terroristica.

