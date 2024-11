Donne, in aumento i casi di stalking e le violenze sessuali

In aumento i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali in Italia. E' quanto emerge da un report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale diffuso in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Nei primi sei mesi del 2024 c'è stata una crescita del 6% degli atti persecutori (reato che colpisce le donne nel 74% dei casi) e del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi (che interessano le donne nell'81% dei casi) Salgono anche le violenze sessuali, con un incremento dell'8%. Vittime nel 91% dei casi sono donne, di cui il 28% minorenni e il 77% italiane.