Almeno una persona è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima. E' in corso una grande caccia all'omicida e la Protezione civile ha emesso via radio un allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case. Per il momento non vi sono altre informazioni sul delitto.