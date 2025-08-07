Donna uccisa a coltellate a Foggia

Mercoledì 6 Agosto 2025

Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
Ultima oraDonna uccisa a coltellate a Foggia
7 ago 2025
Aveva presentato denuncia contro il suo ex compagno

Una donna di 46 anni di origini marocchine residente a Foggia è stata uccisa a coltellate nel corso della notte. A quanto si apprende, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa codice rosso. Abitava da sola in un appartamento nel centro storico, ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione.

A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore.

