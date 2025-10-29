Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura
Donna travolta e uccisa da un'auto pirata nel Teramano
29 ott 2025
Donna travolta e uccisa da un'auto pirata nel Teramano

L'incidente questa mattina alle 6, la vittima aveva 58 anni

Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa stamani alle 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel teramano. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la statale, quando è stata travolta da un'autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c'è stato nulla da fare perché è morta sul colpo.

Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.

