Donna transgender vince concorso di Miss Portogallo

Per la prima volta, una donna transgender ha vinto il concorso di bellezza Miss Portogallo e competerà con un'altra donna transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador. Marina Machete, assistente di volo di 28 anni, si è aggiudicata il titolo a Borba, nella regione sud-orientale di Evora. "Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo", ha scritto sui social media. "Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti", ha aggiunto. Lo scorso mese di luglio, la 22enne olandese Rikkie Kolle è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. Machete e Kolle succederanno alla spagnola Angela Ponce, che nel 2018 è stata la prima candidata transgender al titolo di Miss Universo.