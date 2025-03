Donna muore dopo liposuzione a Roma: indagini in corso sull'operazione estetica

Una donna di 62 anni è morta all'ospedale Grassi di Ostia dove era ricoverata in coma vegetativo da qualche giorno in seguito a complicazioni per un'operazione di chirurgia estetica. La pensionata è deceduta lo scorso 18 marzo e la salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia.

Sul caso indagano i carabinieri di Ardea dopo la denuncia presentata dalla figlia della 62enne nei confronti dei medici che avevano sottoposto la madre a una liposuzione lo scorso 6 marzo in una struttura privata a Roma.