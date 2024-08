Donna morta per sparo partito da arma in mano a familiari

Lo sparo che ha ucciso la donna a Siena, secondo una prima ipotesi degli inquirenti, sarebbe partito per sbaglio, accidentalmente mentre due familiari maneggiavano un'arma in casa. Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della donna, a nulla è valso l'intervento dei sanitari. Lo sparo è stato udito verso le 15.30, dai vicini di Strada del Villino. Nell'abitazione, dove vive la famiglia di origine sudamericana, sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Sul posto gli uomini della squadra mobile e delle volanti oltre alla polizia scientifica e al magistrato di turno Niccolò Ludovici. Il compagno della 31enne, anch'esso di origine sudamericana, è stato portato in questura per essere sentito.