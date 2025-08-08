Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloChatgpt 5Botulino
Acquista il giornale
Ultima oraDonna investita e uccisa da un'auto pirata nel Bresciano
8 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Bresciano

Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Bresciano

Stava camminando a bordo carreggiata, è finita in un fossato

Stava camminando a bordo carreggiata, è finita in un fossato

Stava camminando a bordo carreggiata, è finita in un fossato

Una donna di 42 anni è morta la scorsa notte dopo essere stata investita da un'auto pirata a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. È accaduto attorno all'1.30. Secondo le prime informazioni, la vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'ha urtata, buttandola in un fossato. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

A dare l'allarme è stata un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo. Sul posto Polizia stradale di Salò, Vigili del fuoco e sanitari del 118. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata