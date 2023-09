Donna investita da mezzo Amsa muore in ospedale

La donna di 75 anni è deceduta poco dopo essere arrivata all'Ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stata investita da un compattatore dell'Amsa poco prima delle 11 di questa mattina, in via Trasimeno. Il grave incidente ha richiesto l'intervento del 118, che ha trasportato la donna in codice rosso al San Raffaele, dove però non è stato possibile salvarla. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale.