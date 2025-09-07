Donna accoltellata dall'ex marito a Bassano del Grappa

Venerdì 5 Settembre 2025

7 set 2025
Zaia, 'è in osservazione, episodio lascia sgomenti'

"Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45". Lo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Sul luogo - riferisce Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere".

