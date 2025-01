Donald Trump su Fox News: possibile indagine su Joe Biden, secondo Politico

Nella sua prima intervista da presidente a Fox News, Donald Trump non ha escluso la possibilità aprire un'indagine su Joe Biden. Lo sostiene Politico. Rispondendo alla domanda diretta dell'anchor Sean Hannity se intenda "chiedere al Congresso o al dipartimento di Giustizia di investigare" sul suo predecessore, il presidente ha detto: "Guarda, non si è concesso la grazia...".

In un altro momento del colloquio Trump ha ricordato che avrebbe potuto indagare Hillary Clinton, ma decise di non farlo. "Sono sempre stato contrario alle indagini sui presidenti o nel caso di Hillary Clinton, ad esempio. Avrei potuto farlo, ma non ho voluto".